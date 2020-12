Sonneberg. In Südthüringen haben Ermittler bei einem 40-Jährigen große Mengen Drogen und Bargeld sichergestellt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Große Mengen Drogen und Bargeld bei Razzia gefunden – 40-Jähriger in Haft

Im Rahmen einer bundesweiten Durchsuchung im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln wurden die Ermittler am Donnerstagmorgen auch in Thüringen fündig. In Sonneberg stellten sie bei einem 40-Jährigen erhebliche Mengen Heroin, Haschisch und Opium sowie große Bargeldsummen sicher.

Der Beschuldigte wurde am Freitag beim Amtsgericht Sonneberg vorgeführt, das einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Weitere Meldungen der Polizei