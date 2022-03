Große Zerstörung und erheblicher Sachschaden: Brand in Halle der Agrargenossenschaft in Jüchsen

Jüchsen. Als die Feuerwehr am Samstag zu der Halle anrückte, breiteten sich die Flammen bereits zu schnell aus. Zwei Kinder wurden zum Brand befragt, jetzt steht die Ursache fest.

Am Samstag ist in Jüchsen in einer Halle der Agrargenossenschaft ein Feuer ausgebrochen. Dort waren in der Straße "Schloßgarten" laut Polizei 700 Stroh- und 300 Heuballen gelagert. Die Flammen breiteten sich sehr schnell aus, so dass die Feuerwehr die Halle letztendlich nicht mehr retten konnte.

Allerdings konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt, da zusätzlich auch eine Photovoltaikanlage zerstört wurde.

Die Beamten erhielten später noch den entscheidenden Hinweis auf die Ursache des Feuers: Zwei 11-jährige Kinder befanden sich in der Halle und haben dort nach eigenen Aussagen gezündelt und nach mehreren Versuchen schließlich das Feuer verursacht. Die Kinder blieben unverletzt.