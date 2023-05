Großeinsatz bei Brand in Zeulenroda – mehrere Häuser evakuiert

Zeulenroda. Knapp 100 Einsatzkräfte sind am frühen Dienstagmorgen zu einem Wohnhausbrand in Zeulenroda ausgerückt. Das Feuer griff auf weitere Gebäude über.

In Zeulenroda wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Als sie vor Ort in der Schleizer Straße eintrafen, brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Der Brand griff auf weitere Wohnhäuser über, so dass die Bewohner aus insgesamt vier Häusern evakuiert werden mussten.

Eine Feuerwehrfrau wurde leicht verletzt, die Bewohner der betroffenen Wohnhäuser kamen im Saal des Rathauses Zeulenroda unter. Im Einsatz waren knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Zeulenroda, Triebes, Auma, Niederböhmersdorf, Langenwolschendorf, Arnsgrün, Zadelsdorf, Pausa, Mühltroff und die Drohneneinheit des Landkreises Greiz sowie von Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

