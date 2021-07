Grundlos in Meiningen auf 73-Jährigen mit Rollo eingeschlagen

Meiningen. In Meiningen wurde ein 73-Jähriger grundlos von einem 32 Jahre alten Mann mit einem Rollo geschlagen. Der Jüngere wurde anschließend eingewiesen.

Ein 32-jähriger Mann lief am Donnerstagvormittag laut Zeugenaussagen durch die Wohnsiedlung "Am Steingraben" in Meiningen. Hier soll er ohne ersichtlichen Grund mit einem zusammengerollten Rollo einen 72-Jährigen geschlagen haben.

Dabei wurde der Ältere nicht verletzt, aber der mutmaßliche Schläger flüchtete. Doch Polizisten der Inspektion Schmalkalden-Meiningen konnten den Gesuchten nur kurze Zeit ausfindig machen.

Aufgrund seiner wechselnden Gemütszustände und seiner immer wiederkehrenden Aggressivität wurde ein Notarzt hinzugezogen. Dieser ließ den 32-Jährigen in eine Spezialklinik einweisen.