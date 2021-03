Polizei-Gruppenfoto sorgt für Ärger nach Großeinsatz in Erfurt

Dieses Bild von schlechter Qualität kursiert seit dem Wochenende in sozialen Netzwerken. Die Landespolizeidirektion untersucht derzeit, welche Einheit hier zu sehen ist und will sich die Originalaufnahme beschaffen, um mögliche Hygieneverstöße bei Polizisten feststellen zu können. Quelle: Telegram

Erfurt Hunderte Beamte sorgten am Wochenende dafür, dass ein Versammlungsverbot und Hygieneregeln in Erfurt eingehalten werden. Ein Gruppenfoto bringt eine Polizeieinheit jetzt in Bedrängnis.

Die Bildqualität ist schlecht. Dennoch lassen sich ein paar Details erkennen, die für Aufregung sorgen nach dem massiven Polizeieinsatz zur Durchsetzung des Versammlungsverbotes am vergangenen Samstag in Erfurt. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Was ist zu sehen: Mehrere Polizisten posieren vor dem abendlich beleuchteten Erfurter Dom für ein Gruppenfoto. Sie stehen dicht gedrängt. Von Abstand keine Spur. Mutmaßlich tragen mehrere auch keine Mund-Nase-Bedeckung.

Im Ansatz erstickt: Polizei unterbindet illegale Corona-Kundgebung in Erfurt

Dass das Bild vom vergangenen Samstag stammt, davon geht man in der Landespolizeidirektion aus. An diesem Tag haben hunderte Polizeibeamte in Erfurt ein städtisches Versammlungsverbot – ursprünglich war eine Kundgebung für 10.000 Menschen angemeldet, bei der gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie protestiert werden sollte -- durchgesetzt und dabei die Menschen in der Stadt immer wieder zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen gedrängt. 39 Ordnungswidrigkeiten registrierte die Polizei am Samstag. Alle werden mit Verstoßen gegen das Infektionsschutzgesetz begründet.

Polizei-Großeinsatz wegen verbotener Demo in Erfurt Polizei-Großeinsatz wegen verbotener Demo in Erfurt Die Thüringer Polizei war am Samstagnachmittag in Erfurt mit einem massiven Aufgebot im Einsatz. Foto: Casjen Carl, Fabian Klaus, Marvin Reinhart

Jetzt muss die Polizei in den eigenen Reihen untersuchen, was hier schiefgelaufen sein könnte. Welche Einheit posiert hier vor dem Dom? Wie viele Personen tragen keine Mund-Nase-Bedeckung? Die Untersuchungen dazu haben begonnen, sorgen in der Landespolizeidirektion nicht gerade für Freude. Wie auch: Dass dieses Gruppenfoto so realisiert wurde, wie es sich derzeit darstellt, trübt das Lob, das die Beamten unter anderem von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) für den Ablauf des Einsatzes erhielten.

Ein Sprecher der Landespolizeidirektion bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung, dass das Bild bekannt sei und derzeit geprüft werde, welche Einheit hier zu sehen ist. „Das Foto wird im Rahmen der Einsatznachbesprechung ausgewertet“, versichert er. Über Reaktionen werde entschieden, wenn klar sei, um welche Einheit es sich handele und die abgeforderten Stellungnahmen ausgewertet seien.