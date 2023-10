Haftbefehl gegen 16-Jährige: Polizei ermittelt mutmaßliche Brandstifterin von Suhl

Suhl. Nach zwei Bränden in Suhl mit zahlreichen Verletzten hat die Polizei die mutmaßliche Brandstifterin ermittelt. Die 16-Jährige sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach zwei Bränden in Suhl am 18. und 20. September hat ein Haftrichter einen Haftbefehl gegen eine 16-Jährige erlassen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, seien bei den Bränden in einem Keller eines Wohnblockes 13 Personen verletzt worden. Andere Bewohner hätten über eine Drehleiter aus dem Gebäude evakuiert werden müssen. Schnell habe festgestanden, dass in beiden Fällen Brandstiftung vorlag.

Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei führten zu einem 16 Jahre alten Mädchen. Gegen sie bestehe der dringende Tatverdacht, die beiden Brände gelegt zu haben. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl und die 16-Jährige sitze nun in einer Justizvollzugsanstalt.

