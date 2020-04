Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haus in Trusetal abgebrannt

Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr in Trusetal zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße „Alt Herges“ aus. Der 33-jährige Bewohner im Obergeschoss, wo das Feuer ausgebrochen war, konnte von seinem Vater rechtzeitig geweckt und in Sicherheit gebracht werden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Warum es zu dem Brand kam, ist bisher unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Frau stirbt bei Unfall im Wartburgkreis

Noch vor Quarantäne-Ende: Mehrere Corona-Partys in Neustadt - Infizierter feiert mit