Hausdurchsuchung und Festnahme in Saalfeld: Polizei findet stichhaltige Beweise

Am Mittwochmorgen hat die Polizei in Saalfeld einen 21-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, eine Körperverletzung begangen zu haben. Am ersten August hatten zum Teil vermummte Täter in den frühen Morgenstunden in der Nähe einer Privatfeier in Dorfkulm bei Saalfeld das Seitenfenster eines Autos eingeschlagen.

Dabei wurde ein 19-jähriger Kaulsdorfer, der im Auto saß, verletzt. Er musste ärztlich behandelt werden.

Die Spur hatte laut Polizeiangaben zunächst zu einem 22-jährigen Saalfelder geführt. Der Verdacht konnte jedoch nicht bestätigt werden.

Weitere Hinweise haben zu dem 21-jährigen Mann geführt. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden Polizeibeamte neben umfangreichen Beweisen für die Tat auch Betäubungsmittel und nicht zugelassene Feuerwerkskörper.

Es sei gegen den Mann neben der Körperverletzung nun auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Sprengstoffgesetz ermittelt worden. Der 21-Jährige sei am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der einen erlassenen Haftbefehl gegen die Erteilung von Auflagen außer Vollzug setzte.

