Nordhausen. Einen vermeintlichen Freier hat das aktuelle Kontaktverbot so aggressiv gemacht, dass er in Nordhausen einen Polizeieinsatz auslöste.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung nach verschmähtem Liebesdienst

Er wollte nur ein wenig Liebe und nun wird gegen einen bislang unbekannten Mann wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wollte der vermeintliche Freier am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen eine Prostituierte besuchen.

Die Frau darf aber wegen des Kontaktverbotes zurzeit nicht arbeiten, was dem Mann nicht gefiel. In Rage darüber habe er die Tür zur Wohnung der Frau aufgetreten und durchsuchte die Räumlichkeiten.

Hausbewohner bemerkten den Einbruch und hielten den Eindringling fest. Ein Hausmeister verständigte die Polizei. Noch vor deren Eintreffen sei dem Mann jedoch die Flucht auf seinem Fahrrad gelungen.