Feuer in Mehrfamilienhaus: 100.000 Euro Schaden nach Hausbrand

Heiligenstadt. Für die Heiligenstädter Feuerwehrleute war in der Nacht zum Mittwoch an Schlaf nicht zu denken. Um 1.45 Uhr erreichte sie die Alarmierung zu einem Hausbrand in der Heiligenstädter Lindenallee.