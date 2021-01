Herabfallende Eisplatten beschädigen Fahrzeuge auf Thüringer Autobahnen

Großwechsungen/ Erfurt. Gleich mehrere Unfälle ereigneten sich am frühen Montagmorgen auf der Autobahn.

Durch herabfallende Eisplatten sind auf Autobahnen in Thüringen mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, fiel kurz nach 4 Uhr am Montag auf der A 38 bei Großwechsungen in Richtung Göttingen von einem vorausfahrenden Lkw eine Eisplatte und prallte gegen die Windschutzscheibe eines Pkw.

Es entstand Schaden an der Frontscheibe in Höhe von 1000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und West fiel von einem Lkw-Anhänger während der Fahrt in Richtung Frankfurt eine Eisplatte und durchschlug die Windschutzscheibe eines dahinter fahrenden Pkw. Der Fahrer des vom Eis getroffenen Kleintransporters blieb glücklicherweise unversehrt. Der Unfallverursacher setzte allerdings seine Fahrt fort. Trotz Fahndung durch die Autobahnpolizei konnte der Verursacher nicht mehr festgestellt werden.

Auf einem Autobahnabschnitt der A 38 in Sachsen-Anhalt hatte ein Autofahrer ebenfalls am Montagmorgen kurz nach 5 Uhr einen Unfall im Zusammenhang mit herabfallenden Eisplatten von einem Lkw.

Die Thüringer Autobahnpolizei nahm den Schaden auf dem Parkplatz Kesselberg in Fahrtrichtung Göttingen auf. Der Fahrer des beschädigten Autos hatte den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam machen wollen. Der habe aber seine Fahrt fortgesetzt. Anhand der Fahrzeugangaben zum Verursacher-Lkw laufen die weiteren Ermittlungen.

