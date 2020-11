Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntagnachmittag insgesamt acht Schafe von einer Koppel, in der Marienstraße in Hildburghausen. Nach Angaben der Polizei war der Stromzaun, um die Koppel vollkommen intakt. Es entstand ein Schaden von 8.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib der Tiere haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

