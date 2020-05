Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilferufe aus Schaufenster - Alkohol- und Drogen gestoppt - Überschlagen und verletzt

Hilferufe aus dem Schaufenster

Am Samstag gegen 14.30 Uhr wurden Polizisten zu Hilfe gerufen. Aufgrund der geänderten Öffnungszeiten einer Drogeriekette wurde ein 45-jähriger Mann versehentlich im Ladengeschäft eingeschlossen. Dem Mann kam es nicht seltsam vor, als das Licht in dem Geschäft ausgeschaltet wurde und sich keinerlei Personen mehr im Geschäft befanden. Erst im Kassenbereich bemerkte dieser, dass die Drogerie bereits geschlossen war. Im Schaufenster machte er schließlich winkend und hilferufend auf sich aufmerksam. Passanten bekamen seine Not mit und informierten die Polizei, welche zu Hilfe eilten und den Mann befreiten.

32-Jähriger unter Alkohol- und Drogen gestoppt

Polizeibeamten entschlossen sich am Sonntagmorgen gegen 1.32 Uhr einen 32-jährigen Lada-Fahrer in Haselbach zu kontrollieren. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Ebenso zeigte ein Drogentest ein positives Ergebnis an. Bei dem 32-Jährigen wurden zudem Drogen gefunden und beschlagnahmt. Es erfolgte die Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Überschlagen und verletzt: Verursacher mit Drogen am Steuer

Auf der Bundesstraße zwischen Zeitz und Meuselwitz kam es am Samstag gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer übersah einen bereits überholenden Ford. Aufgrund der Unachtsamkeit des 27-Jährigen verlor der Fahrer des Fords die Kontrolle über seinen PKW. Nachdem sich sein Fahrzeug überschlagen hatte, kam es schließlich auf dem Dach in einem Feld zum Liegen. Der 19-jährige Fahrer des Fords wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem PKW entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Ein Drogentest zeigte bei dem Unfallverursacher ein positives Ergebnis an. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt.

Betrunkener Radfahrer stürzt

Am Samstag gegen 12.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem alkoholisierten Fahrradfahrer, welcher mit seinem Rad in Altenburg unterwegs war. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er bereits vom Fahrrad gestürzt und wollte wieder aufsteigen, um seinen Weg fortzusetzen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 53-jährigen Radfahrer einen Wert von 2,19 Promille. Es erfolgte daher die Entnahme einer Blutprobe und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.