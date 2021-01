Hochwertige Musikanlage im Wert von 15.000 Euro in Teistungen gestohlen

Unbekannte sind gewaltsam in das Nebengebäude eines Hotels in der Klosterstraße in Teistungen eingedrungen und haben eine hochwertige Musikanlage gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Diebstahl am Mittwochnachmittag festgestellt.

Die hochwertige Musikanlage des Herstellers Bose hat einen Wert von etwa 15.000 Euro.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun Zeugen. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen, die sich an dem Nebengebäude zu schaffen machten? Wer kann etwas zum Verbleib der Musikanlage sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

