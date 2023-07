Hoher Sachschaden bei Brand in Lagerhalle in Südthüringen

Mehrere Fahrzeuge zerstört: Landwirtschaftliche Halle nach Brand einsturzgefährdet

Zu einem Brand in einem Agrarbetrieb ist es am Samstag in Grabfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gekommen. Ersten Informationen nach war eine landwirtschaftliche Halle in Brand geraten, in der mehrere Fahrzeuge - darunter ein Radlader - untergestellt waren. Die Halle ist durch das Feuer völlig zerstört worden und brannte komplett aus und ist aktuell einsturzgefährdet. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf über 200.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Foto: News5 / Ittig / News5