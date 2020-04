Der Holzschuppen stand voll in Brand, als die Wehren anrückten. Er brannte komplett ab.

Sondershausen. Schreck in den Frühen Morgenstunden: Brand im Garten eines Mehrfamilienhauses. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Holzschuppen in Sondershausen in Flammen

Weil ein Holzschuppen brannte, wurden am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr die Wehren Sonderhausen Mitte, Bebra und Stockhausen in die Sondershäuser Possenallee gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Schuppen im Garten eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Trotz sofortiger Löschmaßnahmen brannte der Schuppen komplett ab. Darin waren mehrere Mülltonnen und Gartengeräte abgestellt. Auch der angrenzende Zaun und gelagertes Brennholz wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Informationen vor Ort soll auf dem Nachbargrundstück am Abend zuvor eine Feuerschale benutzt worden sein. Ob diese den Brand auslöste, wird im Laufe des Tages überprüft.

Die Polizei geht momentan von fahrlässiger Brandstiftung aus. Den Schaden schätzt sie auf circa 1000 Euro.

Für die Zeit des Feuerwehreinsatzes wurden die Anwohner des Hauses evakuiert, die Possenallee war voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Fotostrecke: Holzschuppen brennt in Sondershausen ab Fotostrecke: Holzschuppen brennt in Sondershausen ab Gegen 1.30 Uhr am Donnerstag wurde die Feuerwehr wegen eines Brandes in der Sondershäuser Possenallee alarmiert. Die Wehren Sondershausen Mitte, Bebra und Stockhausen rückten aus. Im Garten eines Mehrfamilienhauses brannte ein Holzschuppen. Foto: Silvio Dietzel

