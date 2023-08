Hüpfburg im Wert von mehreren Tausend Euro nach privater Feier in Sondershausen gestohlen

Sondershausen. Unbekannte haben in Sondershausen eine Hüpfburg gestohlen. Dabei hinterließen die Diebe noch weitere Schäden.

Am Sonntag zwischen 0 Uhr und 10 Uhr ist in Sondershausen eine Hüpfburg in Form eines Traktors von einem Anhänger gestohlen worden. Laut Polizei war der Anhänger war vor einer Gaststätte in der Talstraße abgestellt.

Den Angaben zufolge war die Hüpfburg nach einer privaten Feier zusammengelegt auf dem Anhänger verstaut worden, um sie zeitnah ihrem Eigentümer zurückzugeben. Dies hinderte Unbekannte jedoch nicht daran, das Objekt der Begierde zu entwenden. Dabei beschädigten sie nach aktuellem Kenntnisstand zudem einen Sperrpoller sowie den Anhänger.

Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und entsprechende Ermittlungsverfahren aufgenommen. Der Beuteschaden wird aktuell auf circa 3600 Euro geschätzt. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Sondershausen zu wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.