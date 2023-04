Hinweisschild für Hundebesitzer am Saaleradweg zwischen Niederkrossen und Orlamünde. In Milbitz bei Rottenbach hat am Freitagabend ein Hund drei Personen gebissen.

Hund beißt in Milbitz drei Leute und muss mit Blasrohr betäubt werden

Milbitz in Rottenbach Der Vierbeiner fiel in dem Königseer Ortsteil zunächst seien Halter an, der mit Verletzungen ins Krankenhaus muss. Auch die Nachbarn blieben nicht verschont.

Am Freitagabend kam es in Milbitz bei Rottenbach zu einem polizeilichen Einsatz nach einem Hundebiss. Das teilte die Saalfelder Polizei am Sonntag mit.

Zunächst war ein Tierhalter in dem Ortsteil der Stadt Königsee von seinem eigenen Hund angefallen worden und musste sich aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus begeben. Der Hund wurde derweil in die Obhut eines Nachbarn gegeben.

Das Tier muss mit einem Blasrohr betäubt werden

"Da der Hund auch in diesem Haushalt zwei Personen durch Bisse verletzte, musste er schließlich mit einem Blasrohr betäubt werden und landete anschließend im Tierheim", so ein Sprecher der LPI Saalfeld.

