Hundehalter will Autofahrerin in Weimar Lektion erteilen - und hetzt sein Tier auf sie

Weimar. Ein Mann hat einer Frau und ihren beiden Kindern in Weimar einen mächtigen Schrecken eingejagt. Er attackierte die 32-Jährige. Sein Schäferhund sprang dabei in das Auto der Frau.

Ein Mann hat mit seinem Schäferhund einer Frau und ihren zwei Kindern am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in Weimar-West einen gehörigen Schrecken eingejagt. Laut Polizei war der Hundebesitzer der Meinung, dass die 32-Jährige ihr Auto nicht an der richtigen Stelle in der Moskauer Straße parkte.

Damit sein Appell auch nicht ungehört blieb, öffnete er die Wagentür der Frau. Dabei sprang sein Schäferhund unvermittelt mit den Vorderpfoten auf den Schoß der Frau. Der Mann schlug unterdessen auf das Dach des Autos ein und anschließend die Frau gegen die Schulter, nachdem diese ausgestiegen war.

Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss in Richtung der Prager Straße. Die Polizei sucht nun nach dem Mann mit seinem Schäferhund. Wem ist er aus dem Stadtbild bekannt? Wer kann Hinweise geben? Informationen nimmt die Polizei in Weimar unter der Telefonnummer 03643/882-0 oder unter pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

