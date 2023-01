In Erfurt brach ein Mann in ein Haus ein und durchsuchte Schränke nach Lebensmitteln. (Symbolbild)

Hungriger Dieb: 19-Jähriger bricht in Erfurt in ein Haus ein und sucht nach Lebensmitteln

Erfurt. Ein 19-Jähriger bricht in Erfurt gewaltsam in ein Haus ein. Dort durchsucht er mehrere Schränke nach Lebensmitteln.

Am Montagabend brach ein 19-Jähriger gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Erfurt ein. Wie die Polizei mitteilte, öffnete der junge Mann mehrere Schränke und verköstigte sich an einigen Lebensmitteln.

Ein Angehöriger der Eigentümerin konnte den 19-Jährigen bei der Tat auf seinem Smartphone beobachten und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den Mann daraufhin und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-Jährige mit über 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war. Zu weiteren Maßnahmen wurde er auf eine Dienststelle gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.