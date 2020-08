Illegaler Goldsucher in Sitzendorf ertappt

Am Samstagvormittag wird der Polizei in Saalfeld zum wiederholten Mal mitgeteilt, dass in der Schwarza ohne Genehmigung nach Gold geschürft wird. Zum Zeitpunkt der Mitteilung suchten zwei Männer bei Sitzendorf in der Schwarza nach dem edlen Mineral.

Die Beamten nahmen vor Ort die Personalien der beiden auf und fertigten eine Anzeige an. Ihnen droht jetzt ein Bußgeld.

Schwarza gilt als einer der goldreichsten Flüsse Thüringens

Die Polizei weist darauf hin: Das Goldwaschen in der Schwarza ist grundsätzlich nur mit Genehmigung der Gemeinden im Schwarzatal oder unter fachkundiger Anleitung bei Goldwasch-Veranstaltungen zulässig. Die Schwarza gilt als einer der goldreichsten Flüsse in Thüringen, wobei meist nur winzige Splitter des Edelmetalls gefunden werden.

Laut Polizei kommen Anzeigen wegen illegaler Goldwäsche in der Schwarza häufiger vor.