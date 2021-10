Ilmenau: Dreister Handtaschen-Dieb gesucht

Ilmenau. Zudem sucht die Polizei Diebe, die Werkzeug von einem Transporter stahlen.

Die Ilmenauer Polizei ermittelt derzeit wegen räuberischen Diebstahls. Eine 49 Jahre alte Geschädigte lief Dienstagabend gegen 20.15 Uhr die Herderstraße in Ilmenau entlang, als sich der unbekannte Täter von hinten näherte. Sie trug ihre Handtasche in der Hand und der Unbekannte versuchte sie ihr im Vorbeigehen zu entreißen, heißt es in der Polizeimeldung. Die Geschädigte kämpfte noch um ihr Eigentum, was jedoch misslang. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Krankenhausstraße. Im Inneren der Tasche befand sich unter anderem Bargeld und ein Handy. Die Frau verletzte sich durch die Tat leicht. Sie beschreibt den Dieb wie folgt: männlich, jung, etwa 170 Zentimeter groß, graues Kapuzenshirt, schwarze Jogginghose. Die Polizei Ilmenau sucht Zeugen und nimmt jederzeit Hinweise unter der Telefonnummer 03677/601124 entgegen.

Werkzeug von Ladefläche gestohlen

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstag, gegen 7.20 Uhr, verschiedene Gegenstände von der Ladefläche eines Planenwagens. Das Fahrzeug war auf einem Hotelparkplatz in der Erfurter Straße in Ilmenau geparkt. Laut Polizeiangaben öffneten die Täter die Plane, entwendeten unter anderem zwei Akkuschrauber sowie Arbeitsbekleidung und flüchteten. Der Gesamtwert der gestohlenen Dinge liegt bei etwa 1500 Euro, heißt es weiter. Die Polizei sucht derzeit Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer:03677/601124 entgegen.