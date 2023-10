Im Rausch die Orientierung verloren: Bayer strandet auf Heimweg in Artern

Artern. Ein 40-Jähriger aus Bayern räumt in Artern einen Schuppen aus. Der unter Drogen stehende Mann wähnte sich offenbar schon zu Hause. Die Polizei sorgte letztlich dafür, dass er an seiner richtigen Adresse ankam.

Ein 40-Jähriger beging am Sonntagabend in Artern Hausfreidensbruch. Wie die Polizei am Montag berichtete, beobachtete eine Frau den augenscheinlich verwirrten Mann, wie er widerrechtlich ihr Grundstück betrat und mehrere Gegenstände aus einem Schuppen nahm. Die Polizei stellte fest, dass er unter erheblichem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Identität konnte erst auf der Dienststelle in Artern geklärt werden.

Der aus Bayern stammende Mann wurde dort später von seinem Vater abgeholt. Der 40-Jährige hatte eine Musikveranstaltung in Sachsen-Anhalt besucht und vermutlich in deren Rahmen Betäubungsmittel genommen. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs wurde gefertigt.

