Imbisswagen aufgebrochen, Zeugensuche nach Gewalttat

Gera. Das sind die Polizeimeldungen für Gera.

Ein Imbisswagen auf einem Supermarktparkplatz in der Zeulsdorfer Straße geriet laut Polizei ins Visier unbekannter Täter, so dass nunmehr die Kriminalpolizei ermittelt. In der Nacht zum Dienstag brachen die Einbrecher in den Imbisswagen ein und verursachten hierbei Sachschaden. Mit einer im Verkaufsstand befindlichen Geldkassette flüchteten sie im Anschluss, heißt es in der Polizeimeldung. Im Zuge der polizeilich eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen sowie den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 zu melden.

24-Jährigen geschlagen, Zeugen gesucht

Ein 24-Jähriger befand sich am 26. September zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr mit einem Begleiter im Bereich des Busbahnhofes in Gera (Friedrich-Engels-Straße), wobei es hier zum Streitgespräch mit einer bislang unbekannten Personengruppe von drei Männern kam, heißt es in einer Polizeimeldung. In dessen Folge griffen die drei Unbekannten den 24-Jährigen mit Schlägen und Tritten an und verletzten ihn. Nach dem Angriff entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zu der Tätern machen können. Hinweise an die Telefonnummer: 0365/8234-1465.

Mit gestohlener Bankkarte unterwegs

Die Geraer Polizei hat am Dienstag die Ermittlungen gegen einen 33-jährigen Mann eingeleitet. Dieser versuchte gegen 12 Uhr an einem Bankautomaten in der Langenberger Straße Geld abzuheben. In der Folge stellte sich heraus, dass es sich nicht um seine eigene, sondern vielmehr um eine gestohlene Bankkarte handelte, teilte die Polizei mit. Der eigentliche Besitzer (38) meldete kurz darauf den Diebstahl seines Rucksackes samt Geldbörse. Der 33-Jährige muss nunmehr mit einer Anzeige wegen Diebstahls und Betruges rechnen.

