in Bus gefahren - Einbruch mit massiver Gewalt

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar.

in Bus gefahren

Eine Pkw-Fahrerin parkte mit ihrem Fahrzeug am 7. September auf einer Parkfläche in der Karl-Liebknecht-Straße in Weimar. Als sie gegen 16.45 Uhr los fahren wollte, übersah sie beim Ausparken einen aus Richtung Goethe-Platz kommenden Linienbus und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. Der Pkw der Verursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Personen wurden nicht verletzt.

Einbruch mit massiver Gewalt

Am 7. September gegen 12.15 Uhr wurde die Polizei über einen Kellereinbruch in der Warschauer Straße in Weimar informiert. Bislang Unbekannte öffneten mit massiver Gewalt, wahrscheinlich durch Tritte, die Tür zu einem Kellerverschlag. Aus dem Keller stahlen sie diverse Gegenstände, etwa einen künstlichen Weihnachtsbaum,ein Raclettgrill sowie eine Fritteuse. Die Tatzeit konnte nicht genau eingegrenzt werden und soll aber in der Zeit zwischen 1. Juli und 26. August liegen. Der Schaden an der Kellertür wird mit 300 Euro beziffert, der Wert des Beutegutes wird noch ermittelt.

Ein weiterer Kellereinbruch wurde aus Bad Berka, Blankenhainer Straße, gemeldet. Hier wurde auf unbekannte Art und Weise die Tür zu einem Verschlag geöffnet. Beschädigungen an der Tür wurden nicht festgestellt. Im Anschluss durchtrennten der oder die Täter vermutlich mit einem Bolzenschneider den Bügel des Fahrradschlosses, legten den auf dem Gepäckträger liegenden Fahrradhelm auf den Boden und verließen den Tatort mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Wert des Rades beläuft sich auf 2.750 Euro.

