Über Nacht: Unbekannte stehlen in Nordhausen Trompetenblume

Auf die Trompetenblume in einem Garten in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordhausen hatten es Unbekannte in der Nacht zu Freitag abgesehen. Der oder die Diebe gelangten über das Gartentor auf das Grundstück. Am Freitagmorgen bemerkte der Eigentümer dann, dass seine etwa zehn Jahre alte Pflanze gestohlen worden war und informierte die Polizei.

Hinweise nehmen die Beamten in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Solche Blumendiebstähle häufen sich in letzter Zeit: Die Rispen-Hortensien von Familie Schotte aus Heiligenstadt sind das vierte Mal zum Objekt der Begierde von Langfingern geworden. „Sie werden aber nicht einfach herausgerissen, so dass man Vandalismus vermuten würde. Nein, sie werden fein säuberlich abgeschnitten. Also haben die Täter immer eine Schere dabei“, erklärt die erzürnte Besitzerin Karin Schotte.

