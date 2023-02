In Pößneck wurde die Geschwindigkeit kontrolliert

Pößneck. Wie viele Fahrer in Richtung Bodelwitz zu schnell unterwegs waren und mit welcher Strafe sie rechnen müssen.

Am Dienstag wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Pößneck überwacht. In Richtung Bodelwitz waren im Kontrollzeitraum bei erlaubten 30 km/h mehr als 230 Fahrzeuge unterwegs. Bei neun Verkehrsteilnehmern wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Die meisten kommen laut Polizei mit Verwarngeldern davon. Drei Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen und einer davon, der mit 53 km/h erwischt wurde, zudem mit einem Fahrverbot.

