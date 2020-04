Eisenach. Am Montag hat die Polizei auf der A4 einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit seinem Gefährt in Schlangenlinien über alle drei Spuren und den Standstreifen gefahren.

In Schlangenlinien auf A4 unterwegs - betrunkener Lkw-Fahrer braucht alle Spuren

Montagmittag meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Lkw mit sehr auffälliger Fahrweise bei der Autobahnpolizei. Laut Polizei sei der Lkw in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Gotha und Gotha-Boxberg so in Schlangenlinien gefahren, dass neben allen Fahrspuren auch die Standspur in Anspruch genommen wurde.

So kam es auch zu einem Unfall, als der Lkw ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei gestreift habe und unbeirrt bis zum nächsten Parkplatz weiterfuhr. Dort habe der Lkw kurz gestoppt, der Fahrer habe den Außenspiegel gerichtet und sei dann weitergefahren.

Der 52-jährige Zeuge blieb am Lkw dran und informierte die Polizei ständig über den Fahrtverlauf. Der betroffene Lkw konnte dann im Bereich der Anschlussstelle Eisenach-West gestoppt und die Fahrtüchtigkeit des Mannes am Steuer überprüft werden.

Bei dem Fahrer sei ein Atemalkoholwert von 1,46 Promillefestgestellt worden. Deswegen wurde Anzeige gegen ihn erstattet und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Den Lkw-Schlüssel stellten die Polizisten sicher. Am Fahrzeug der Autobahnmeisterei war durch die Kollision ein Schaden in Höhe von 13.000 EUR entstanden.

Glücklicherweise seien bei der Irrfahrt keine Personen zu Schaden gekommen.