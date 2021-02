In Schlangenlinien über die A4 - Polizei stoppt Transporterfahrer mit 3,6 Promille

Weil ein Transporterfahrer am Dienstag in Schlangenlinien auf der A4 unterwegs war, wollte ihn die Polizei bei Nohra für eine Kontrolle stoppen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe der Fahrer zunächst nicht auf die Anhaltesignale reagiert, so dass weitere Beamte der Autobahnpolizei hinzugerufen wurden.

An der Anschlussstelle Bucha gelang es dann einer Streifenwagenbesatzung den Transporter zu stoppen. Neben frischen Unfallspuren an der Fahrzeugseite wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert am Dienstagmittag von 3,59 Promille ermittelt. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo er von einem Notarzt untersucht wurde.

Da für den 29-Jährigen aus medizinischer Sicht keine weitere Behandlung notwendig gewesen sei, blieb der Mann in der Dienststelle bis die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren. Unter anderem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Von dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, als Beweismittel für das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Am frühen Abend habe der Mann die Dienststelle verlassen können und wurde von einem Bekannten abgeholt.