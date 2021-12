Internet-Betrüger in Thüringen geschnappt: Zehnjähriger hilft der Polizei

Steinach. Ein 40-Jähriger wollte in Steinach mit einem gefälschten Ausweis ein Päckchen abholen. Das entscheidende Beweisstück sicherte ein kleiner Junge, der später Polizist werden will.

Ein 40-Jähriger ist am Samstag wegen Betruges festgenommen worden. Ein Zehnjähriger half der Polizei, ein entscheidendes Beweisstück zu finden.

Der 40-Jähriger soll die Daten einer Frau aus Steinach ausgespäht haben und in ihrem Namen ein teures elektronisches Produkt gekauft haben. Um es in einem Paketshop in Steinach abholen zu können, habe er einen Ausweis mit dem Nachnamen der angeblichen Bestellerin gefälscht, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Die Polizei konnte den 40-Jährigen festnehmen, nachdem er im Paketshop versucht hatte, mit mit dem gefälschten Ausweis das Paket abzuholen. Da die Polizei zuvor schon auf den Mann aufmerksam geworden war, hatte sie die Inhaberin des Paketshops informiert, die das Paket nicht an den Mann herausgab.

Seinen gefälschten Ausweis hatte der Mann aber kurz vor der Festnahme weggeworfen, sodass die Polizei ihn bei der Durchsuchung nicht bei ihm fand.

Der zehnjährigen Enkelsohns der Paketshop-Inhaberin fand wenig später den gefälschten Ausweis des Verdächtigen auf dem Grundstück einer Gaststätte. Er hatte mitbekommen, dass der Ausweis eine wichtige Rolle bei der Überführung des Verdächtigen spielt. Der Schüler stellte das Dokument vorsichtig mit Handschuhen und Plastiktütchen sicher und übergab seinen Fund der Polizei. Er will später auch Polizist werden.

Die Kriminalpolizei Saalfeld/Rudolstadt ermittelt nun wegen mehreren Straftaten, mit denen der Festgenommene in Zusammenhang stehen könnte.