Jena: Vom Schnee verschlungen – Schlitten überfahren – Im Alkoholrausch durch die Kälte

Am Dienstagnachmittag erschienen zwei Männer bei der Polizei in Jena. Hintergrund war, dass sie ihr Fahrzeug, einen Hyundai, nicht mehr finden konnten. Die beiden sind davon ausgegangen, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden sind und ihr Pkw durch Unbekannte entwendet wurde. Die Zeugen sprachen allerdings kaum Deutsch oder Englisch.

Mittels einer Übersetzungssoftware konnten die wichtigsten Informationen übermittelt werden. Die Männer hatten lediglich ein Foto und einen Schlüssel vom Auto dabei.

Aber seit Montagmorgen sahen alle Fahrzeuge gleich aus – irgendwie weiß. Schlussendlich konnte der Pkw in der Mittelstraße in Jena, bedeckt mit ganz viel Schnee, aufgefunden und den beiden Männern zugeordnet werden.

Schlitten überfahren

In der Thomas-Mann-Straße/ Ecke Nollendorfer Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Schlitten und einem Pkw. Dies teilte der Schlittenbesitzer der Polizei in Jena mit.

Wie die Polizei mitteilt, war der 32-jährige Familienvater mit seinen Kindern auf der Thomas-Mann-Straße in Richtung Theo-Neubauer-Straße unterwegs, als ein BMW ohne zu blinken in einem scharfen Bogen nach rechts abbog. Hierbei kam das Fahrzeug ins Rutschen und berührte den jungen Mann leicht an den Beinen. Der 32-Jährige stellte den Fahrer daraufhin zur Rede.

Als der Familienvater jedoch zu seinen Kindern zurückkehren wollte und um das Heck des Fahrzeuges lief, setzte der BMW-Fahrer zurück und erwischte den jungen Mann erneut an den Beinen. Dieser blieb nach Polizeiangaben dabei unverletzt.

Nicht so viel Glück hatte der Schlitten der Familie. Als der BMW sich wieder vorwärts in Bewegung setzte, überfuhr er den unbesetzten Schlitten, wodurch dieser zerstört und nicht mehr einsatzfähig wurde. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Jena unter: 03641/810 zu melden.

Im Alkoholrausch durch die Kälte

Zwei Männer im Alter von 30 und 37 Jahren haben am Dienstagabend den Straßenverkehr in Jena aufgemischt. Gegen 20.30 Uhr ging die erste Meldung ein, dass zwei Personen auf der Bundesstraße in Richtung Burgau laufen, scheinbar erheblich alkoholisiert sind und Fahrzeuge versuchen anzuhalten oder gegen diese treten und schlagen.

Kurze Zeit später folgte nach Angaben der Polizei die zweite Mitteilung von einer Fahrzeugführerin mit gleichem Inhalt. Die beiden Männer konnten dann von Polizeibeamten festgestellt werden. Sie gaben an, dass sie nach Jena wollen. Scheinbar merkten sie aufgrund ihres Alkoholpegels nicht, dass sie sich in die falsche Richtung bewegten. Die Beamten wiesen die zwei Personen auf den rechten Weg und erhoben eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Fahrzeuge hatten keinen Schaden genommen.

