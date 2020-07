Die Polizei in Sömmerda bittet um Zeugenhinweise (Symbolbild).

Sömmerda. Ein etwa 60 Jahre alter Mann soll in Sömmerda zwei Jugendliche angepöbelt und ihre Fahrräder nach ihnen geworfen haben.

Jugendliche mit Fahrrädern beworfen – Zeugen in Sömmerda gesucht

Zeugen zu einem Sachverhalt vom Mittwochabend sucht die Sömmerdaer Polizei.

Im Bereich der Kölledaer Straße saßen, gegen 23.30 Uhr, zwei Jugendliche. Die Teenager hatten Fahrräder dabei und wurden von einem älteren Herrn angepöbelt, teilte die Polizei mit. Der Mann habe dann die Fahrräder genommen und sie nach den Jugendlichen geworfen. Einen der Jungs traf der Unbekannte und verletzte ihn leicht, der Zweite blieb unverletzt. Die Fahrräder wurden durch die Würfe leicht beschädigt.

Nach diesem Mann sucht die Polizei:

Gesucht wird nun der Mann, der für die Aktion verantwortlich ist. Er soll knapp 60 Jahre alt sein, eine Glatze, mit Narbe am Hinterkopf, haben und Kreolen in beiden Ohren tragen. Außerdem habe er eine Tätowierung am Hals.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/336-0 entgegen.

