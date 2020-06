In Jena hat eine Gruppe von Jugendlichen in einer Straßenbahn randaliert. (Symbolbild)

Jena . In Jena haben Jugendliche in einer Straßenbahn randaliert und Teile des Interieurs mitgenommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendliche nehmen in Jena Straßenbahn auseinander

Am Samstagmorgen randalierten Jugendliche in Jena in einer Straßenbahn und zerstörten dabei das Interieur. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hätten die Jugendlichen erst den Inhalt einer Getränkeflasche in der Straßenbahn verteilt, dann eine Sitzschale aus der Verankerung gerissen und dabei Sitzpolster beschädigt.

Als die Polizei auf die Gruppe traf, hätte sie immer noch den herausgerissenen Sitz bei sich gehabt. Die Jugendlichen wurden den Eltern übergeben und Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.