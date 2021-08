Jugendliche Vandalen in Jena - weiterer Randalierer gestellt

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena.

Jugendliche Vandalen

Am Sonntag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurden "Vor dem Neutor" (Zugang zum Paradies) in Jena mehrere Bauzaunfelder durch Unbekannte umgeworfen und beschädigt. Dabei ist ein Schaden von ca. 200 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der 03641-810.

Außenspiegel abgetreten

In der Nacht zu Montagmorgen gegen 1:30 Uhr gelang es der Jenaer Polizei mit Hilfe eines Zeugen, einen Randalierer zu stellen. Dieser beschädigte einen parkenden PKW in der Jenaer Oberaue, indem er den linken Außenspiegel des Opels ab trat. Am Auto entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

