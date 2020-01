Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendlicher bei Mopedunfall schwer verletzt

Ein 15-Jähriger ist am Mittwochnachmittag mit seinem Moped in Berlingerode mit einem Auto kollidiert und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er gegen 15.05 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Teistungen, als er an der Einmündung zum Kutschweg mit einem abbiegenden Auto zusammenstieß.

Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Möglicherweise hatte ein falsch parkender Pkw im Kreuzungsbereich zu Sichtbehinderungen geführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.