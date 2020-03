Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendlicher blendet Autofahrer mit Laserpointer

Am Freitagabend gegen 18:40 Uhr wurde am Burgplatz in Greiz ein Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet, so dass dieser stark abbremsen musste.

Beamte der Polizeiinspektion Greiz konnten in der Folge auf dem Burgplatz einen 17-jährigen Jugendlichen feststellen, welcher einen Laser-Pointer bei sich hatte.

Der junge Mann räumte die Tat ein. Die Beamten stellten den Laserpointer sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

