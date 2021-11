Junge Feuerteufel - Durchsuchung bei Katzendiebin - 20 Kanalrohre gestohlen

Jena / Eisenberg. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Junge Feuerteufel

Drei Jungen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren fanden am Montagnachmittag einen herrenlosen Einkaufswagen. Daraufhin entschlossen sich die drei Jungs, diesen als Feuerkorb umzufunktionieren und setzten diesen in Brand, wodurch der Wagen erheblich beschädigt wurde. Eine Zeuge beobachtete die Jugendlichen und wies darauf hin, sofort das Feuer zu löschen. Diesem kamen die drei Feuerteufel auch nach. Polizeibeamten übergaben dann die Jugendlichen ihren Eltern. Um eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung kommen sie allerdings nicht drumrum.

Katzendiebin

Ein Zeuge beobachtete Montagnachmittag, wie eine 37-Jährige die Katze ihres ehemaligen Vermieters einfach mitgenommen hat. Als das Tier vor dem Tor in Trockenborn herumlief, hat die Frau den pelzigen Vierbeiner gerufen, hochgenommen und in eine Transportbox gepackt. Anschließend fuhr die junge die Frau samt Katze in Richtung ihrer neuen Wohnanschrift in Eisenberg davon. Der Zeuge meldetet dies unverzüglich dem Katzenbesitzer, welcher die Polizei über den Diebstahl informierte.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als die Beamten bei der Wohnanschrift der Frau ankamen, saß die Katze am Fenster. Die 37-Jährige machte auf die Beamten einen desorientierten Eindruck, sodass zusätzlich ein Notarzt gerufen wurde. Währenddessen wurde über die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung angestrebt und genehmigt. Dabei konnte die Katze gefunden und zurückgegeben werden. Eine Anzeige wegen Diebstahls war die logische Konsequenz für die Katzendiebin.

Garagentor als Leinwand missbraucht

An einem Garagentor in der Thomas-Mann-Straße in Jena ließen sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag "künstlerisch" aus und beschmierten das Tor mit hellblauer Farbe. Der Eigentümer meldete dies am Montag der Polizei. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zu möglichen Tätern, welche den Schriftzug anbrachten, liegen der Polizei noch nicht vor.

20 Kanalrohre gestohlen

Ein Mitarbeiter einer Erdbaufirma meldet am Montagmorgen, dass Unbekannte über das Wochenende von einer Baustelle zwischen Wonnitz und Kleinprießnitz ein Paket mit 20 Kanalrohren entwendet haben. Hinweise auf die Diebe gibt es aktuell nicht, allerdings wird der Beuteschaden auf etwa 1600 Euro geschätzt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen