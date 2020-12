Junge Frau angegriffen: Zeugen gesucht - Mann randaliert vor Supermarkt

Junge Frau angegriffen: Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend meldete sich eine 18-jährige Frau bei der Geraer Polizei, um Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Nach Auskunft der Frau sei diese gegen 22:30 Uhr in der Straße Am Sommerbad von zwei bislang unbekannten Personen angegriffen worden. Dabei wurde sie zudem leicht verletzt. Nach Angabe der Frau kamen ihre zwei bislang unbekannten männlichen Radfahrer zur Hilfe, so dass die Angreifer flüchteten. Die Polizei Gera sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können. Insbesondere werden die beiden Radfahrer gesucht, die der jungen Frau zu Hilfe kamen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Mann randaliert vor Supermarkt, weil er noch nicht geöffnet hat

Offensichtlich konnte es ein bislang unbekannter Mann nicht aushalten, einen Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße in Gera zu betreten. Gegen 6:15 Uhr am Donnerstag stand er vor der noch verschlossenen Eingangstür und schlug mehrmals gegen diese. Eine Mitarbeiterin, die die Klopfzeichen hörte, teilte ihm mit, dass der Markt noch geschlossen habe. Scheinbar darüber sehr erzürnt, griff er sich einen vor der Tür befindlichen Werbeaufsteller und schlug diesen mehrfach gegen die Glas-Eingangstür, so dass diese beschädigt wurde. Zudem schob er die Mitarbeiterin mit einem Einkaufswagen wieder in Richtung Marktinnenraum. Zum Glück wurde sie dabei nicht verletzt. Anschließend flüchtete der ungeduldige Kunde und konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht aufgegriffen werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise Unbekannten geben können.

männlich,

zwischen 50 - 70 Jahren,

ca. 170 cm groß,

kräftige Figur,

ungepflegtes Äußeres,

Stoppelbart,

helle nackenlange Haare,

bekleidet mit braunen Sandalen, weißen Tennissocken und

braun-beiger Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (

VW Golf 2 gestohlen

Den Diebstahl seines abgemeldeten zweier Golfs meldete am Donnerstag der 39-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen unbekannte Diebe in der Zeit vom 2. bis 16. Dezember die Garage des Fahrzeugbesitzers in der Geschwister-Scholl-Straße auf und stahlen das Auto.

Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen: Können Sie Angaben zu den Fahrzeugdieben geben. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des gestohlen VW Golf geben können? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Pkw beschädigt

Zwischen Mittwoch und Donnerstag zerstörten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw Nissan, der auf einem Parkplatz in der Oberen Straße in Weida abgestellt war. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Hauswand beschädigt

Am Donnerstag zwischen 1 und 23.10 Uhr, bewarfen bislang unbekannte Täter eine Mehrzweckhalle An der Eisbahn in Greiz mit Steinen. Dadurch wurde die Fassade beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Jugendliche randalieren im Geraer Stadtzentrum

