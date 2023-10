Junge Frau sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

In Apolda wurde eine 19-Jährige sexuell belästigt. (Symbolbild)

In der Nähe der Brauerei in Apolda ist eine junge Frau sexuell belästigt worden. Das ist über den mutmaßlichen Täter bekannt.

Am Sonntag, den 01.10.2023, wurde gegen 14.30 Uhr nahe der Brauerei in Apolda eine 19-jährige Frau von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Dies wurde höchstwahrscheinlich durch Passanten beobachtet, daher bittet die Polizei Apolda um Zeugenhinweise. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen Mann mit dunklem Hauttyp und ausländischem Akzent. Er sprach nur gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03644/541- 0 entgegen.

Frau aus Gruppe heraus angegriffen

Ebenfalls am Sonntag, 01.10.2023, in der Zeit von 22 bis 24 Uhr, befand sich laut Polizei eine Gruppe von etwa 15 Personen bei der Herressener Promenade in Apolda. Eine 45-jährige Frau passierte die Promenade und wurde von einer unbekannten Person im Gesicht verletzt. Auch hier bittet die Polizei Apolda um Hinweise.

Abgeschnittene Cannabispflanzen dabei

Mehrere abgeschnittene Cannabispflanzen hatte ein 33-Jähriger in Apolda in einer Plastiktüte bei sich, als er von Streifenpolizisten kontrolliert wurde. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

