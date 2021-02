Junge nach Eisunfall aus Ostsee gerettet

Ein Junge ist bei Spielen in die eiskalte Ostsee gefallen (Symbolbild).

Usedom. Auf der Insel Usedom ist ein Junge in das eiskalte Wasser der Ostsee gefallen.

Rettungskräfte haben auf der Insel Usedom einen Jungen aus der Ostsee gerettet.

Wie ein Sprecher des Amtes Usedom-Süd (Mecklenburg-Vorpommern) am Mittwoch sagte, war er am Dienstag bei Kölpinsee auf dem zusammengetriebenen Eis an der Ostseeküste herumgeklettert und dabei wohl ins Wasser gestürzt.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik

Passanten alarmierten Feuerwehr und Rettungskräfte, die den stark Unterkühlten bergen konnten. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Demnach soll der Junge 14 Jahre alt sein.

Der Ostwind das Eis am Strand der Insel Usedom zusammengetrieben und zum Teil aufgetürmt. Polizei und Behörden warnen aber immer wieder vor dem Betreten von gefrorenen Seen und anderen Gewässern.

