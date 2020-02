Mit einem Unfall in der Halleschen Straße musste sich die Nordhäuser Polizei am Montagabend befassen.

Nordhausen. Der Regen am Montag und eine rutschige Straße sind einem 23-Jährigen in Nordhausen zum Verhängnis geworden.

Junger Mann rutscht mit seinem Auto in Nordhausen gegen eine Ampel

Auf Abwegen befand sich am späten Montagabend ein Autofahrer in Nordhausen, berichtete am Dienstag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Gegen 23.45 Uhr befuhr der 23-Jährige aus Bad Sachsa mit seinem Audi die Hallesche Straße. An der Kreuzung zur Sundhäuser Straße geriet er auf der nassen Straße ins Rutschen und schleuderte gegen die Ampelanlage. Vermutlich hatte er sein Tempo dem Wetter und dem Straßenzustand nicht angepasst. Die Ampel wurde durch die Kollision beschädigt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der junge Mann hatte trotzdem auch Glück: Er blieb unverletzt.