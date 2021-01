Kamera-Attrappe aus Weimarer Hausflur gestohlen

Weimar. Eine Kamera-Attrappe ist in Weimar gestohlen worden. Der Besitzer konnte den Dieb durch den Türspion beobachten.

Eine Kamera-Attrappe ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Kaunasser Straße in Weimar gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte dort ein 68-Jähriger vor seiner Wohnungstür die Kamera-Attrappe angebracht. Weil er Lärm im Treppenhaus hörte, schaute er durch den Türspion und sah, wie ein unbekannter Mann die Kamera an sich nahm und die Treppe herunterrannte.

Die unechte Kamera hatte einen Wert von rund 20 Euro. Zeugenhinweise werden bitte an die Polizei Weimar oder jede andere Dienststelle gerichtet.

