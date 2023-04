Kaputter Zaun, abgefahrener Spiegel und Computerbetrug – Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Ein 77 Jahre alter Mann ist das Opfer von Computerbetrügern geworden. Dies und weitere Polizeimeldungen aus Jena:

Ein 77 Jahre alter Mann aus Jena ist das Opfer eines Computerbetrugs geworden. Laut Polizei gelangten unbekannte Täter per Fernzugriff an die persönlichen Daten des Opfers. Zunächst habe der Mann eine E-Mail erhalten, in der ihm erklärt wurde, dass sein Computer durch Hacker bedroht sei. Daraufhin gestattet der Mann den Fernzugriff. Einmal am PC gelangten die Täter unter anderem an Kreditkartendaten des Mannes. Welcher Schaden dabei entstanden ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Zaun in der Wöllnitzer Straße umgefahren

Bislang unbekannte Personen zerstörten einen Gartenzaun in der Wöllnitzer Straße. Da es sich laut Polizei um einen Unfall mit einem Auto gehandelt haben muss, wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Pkw-Spiegel gestriffen

Eine Mercedesfahrerin streifte Am Heiligenberg am Dienstagmittag einen geparkten Mitsubishi. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen.

