Kassiererin in Erfurter Supermarkt mit Messer bedroht, verletzt und ausgeraubt

Erfurt. Ein Unbekannter hat in Erfurt in einem Supermarkt eine Kassiererin mit einem Messer bedroht, verletzt und ausgeraubt. Anschließend flüchtete der Täter. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr ist es in Erfurt in einem Supermarkt in der Auenstraße zu einem schweren Raub und einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Laut Polizei hatte ein Unbekannter im Kassenbereich vorgegeben, seinen Einkauf bezahlen zu wollen. Als die Mitarbeiterin ihre Kasse öffnete, zückte der Mann jedoch ein Messer, bedrohte die 44-Jährige und forderte die Herausgabe des Geldes.

Der Unbekannte griff daraufhin in die Kasse und entnahm mehrere hundert Euro. Anschließend verletzte er die 44-Jährige mit dem Messer leicht am Arm und flüchtete.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Täter ist Angaben der Polizei zufolge circa 40 bis 45 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß. Er hatte einen dunkelblauen Pullover, eine graue Hose und schwarze Turnschuhen mit weißen Applikationen an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/7840-0 zu melden.

Streit über Sauberkeit in WG eskaliert: Mitbewohner mit Messer bedroht