Katze bringt Radfahrer in Jena zu Fall

Jena. Ein 53-jähriger Radfahrer berührte in Jena eine Katze bei dem Versuch, ihr auszuweichen. Anschließend geriet er ins Schwanken und stürzte.

Unverhofft kommt zwar oft; mit einer Fahrbahn kreuzenden Katze hatte ein 53-jähriger Radfahrer Mittwochmorgen in Jena allerdings sicherlich nicht gerechnet.

Der Mann war mit seinem Drahtesel auf dem Fürstengraben in Richtung Lutherplatz unterwegs, als plötzlich eine Katze seinen Fahrweg schnitt. Der Radler schaffte es nicht, den pelzigen Weggefährten zu umfahren und berührte ihn leicht. Der 53-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich. Die Katze allerdings schien völlig unbeeindruckt von dem Geschehen und suchte ganz schnell das Weite.

Vor wenigen Tagen habe zwei Rehe den Verkehr in Jena durcheinandergebracht. Die Tiere standen im Bereich der Burgauer Brücke (Lobedaer Straße). Es gab sogar eine Verkehrswarnung im Radio. Der Stadtförster konnte die Rehe im Laufe des Tages in den nahe gelegenen Wald zurück treiben. Ein Leser berichtete, dass er einen Bock schon mehrmals an der Stelle beobachtet hat. Offenbar schmeckt dort das Gras besonders gut, vermutet er.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: