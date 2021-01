Kein Wischwasser mehr: Sichtprobleme führen zu Unfall auf A4 bei Gera

Ein Autofahrer konnte am Mittwochvormittag seine Scheiben nicht mehr reinigen, weil die Wischwasserreserven zur Neige gegangen waren. Am Kreuz Gera versuchte der Autofahrer, die Fahrbahn zu wechseln. Seine Sicht war aber durch die verschmutzte Frontscheibe so stark eingeschränkt, dass er auf die Leitplanke auffuhr.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro. Ein Abschleppdienst holte das Auto anschließend ab.

