Keller in Teistunger Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Der Keller eines Mehrfamilienhauses in Teistungen (Eichsfeld) ist am Montagabend in Brand geraten und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer gegen 20 Uhr in dem Haus in der Straße Zum Lindeberg ausgebrochen.

18 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und kamen bei Nachbarn unter. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten dennoch nicht alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Hauseingang blieb am Abend noch unbewohnbar.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Möglich ist es, dass ein technischer Defekt zu dem Feuer im Keller geführt hat.