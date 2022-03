Kind stürzt beim Spielen und verletzt sich schwer

Sonneberg. Ein Kind ist in Sonneberg so schwer verletzt worden, dass es in eine Spezialklinik nach Würzburg gebracht werden musste.

Ein Elfjähriger ist Freitagnachmittag beim Spielen auf dem Piko-Platz in Sonneberg gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, verletzte sich der Junge so schwer, dass er in eine Spezialklinik für Kinder- und Jugendmedizin nach Würzburg gebracht werden musste.

Die Eltern des Jungen seien umgehend informiert worden. Um welche Verletzungen es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.