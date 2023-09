Der Mann wurde bei dem Unfall in Nordhausen schwer verletzt (Symbolbild).

Kirmestanne stürzt in Nordhausen um: 32-Jähriger schwer verletzt

Nordhausen In Nordhausen ist es beim Aufstellen einer Kirmestanne zu einem Unfall gekommen. Der Baum stürzte auf einen 32-Jährigen.

In der Kirchstraße in Nordhausen hat sich am Samstag gegen 19.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Kirmesverein eine Kirmestanne aufstellen.

Diese sei dabei aus dem vorbereiteten Loch gerutscht und fiel um. Dabei begrub die Kirmestanne einen 32-Jährigen unter sich. Andere Personen befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.

