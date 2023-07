Kleiner Hund in Sondershausen gefunden: Polizei sucht nach Halter

Sondershausen In Sondershausen ist ein Hund gefunden worden. Der Halter konnte bisher nicht ermittelt werden.

Wem gehört der Hund? Wie die Polizei mitteilte, sprach eine Frau Polizisten am Samstag gegen 22.45 Uhr in der Ferdinand-Schlufter-Straße an, weil sie einen herrenlosen Hund gefunden hatte. Dieser war zuvor alleine durch Sondershausen gelaufen. Die Frau nahm ihn mit, setzte den Vierbeiner in ihr Auto und übergab ihn an die Polizisten.

Eine Steuermarke konnte am Tier nicht festgestellt werden, lediglich ein graues Flohhalsband. Das Fundtier wurde schließlich ins Tierheim gebracht, da es bisher nicht möglich war, den Tierhalter zu ermitteln. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

